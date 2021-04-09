الخليل: الاحتلال يقمع فعالية رفضا للاستيطان في مسافر يطا

مسيرة في مسافر يطا بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، المواطنين المشاركين بفعالية ضد الاستيطان في مسافر يطا قرب مدينة الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت الفعالية التي نظمت في المسافر رفضًا للاستيطان الذي يستهدف المنقطة حيث أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام صوب المشاركين والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.