بمناسبة اقتراب ذكرى يوم الأسير.. حزب الشعب و(فدا) ينظمان اعتصاماَ ومؤتمراَ صحفياً السبت

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رام الله - دنيا الوطن

ينظم تحالف حزبي الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي (فدا) في تمام الساعة (12:00) الثانية عشرة ظهر يوم غد السبت، اعتصاماَ ومؤتمراَ صحفياَ أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بمناسبة اقتراب يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان/إبريل، وللتأكيد على حق أهالي القدس بحرية المشاركة بالانتخابات العامة في مدينتهم.



وفي هذا السياق، أكدت رئيسة قائمة (اليسار الموحد)، فدوى خضر، على حق أهل مدينة القدس في المشاركة بحرية في الانتخابات العامة الفلسطينية، ترشيحاَ وتصويتاَ ودعاية في كل أحياء مدينتهم، تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية التي من حقها ممارسة جميع صلاحياتها في القدس كما في كل المناطق الفلسطينية.



وأضافت في تصريح صحفي لها، اليوم الجمعة، انها وزميلاتها وزملائها بالقائمة، سيشاركون في هذا الاعتصام، وسنطالب الصليب الأحمر والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل من أجل وضع حد لمعاناة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وكذلك معاناة أهاليهم، جراء الممارسات التعسفية التي يتعرضون لها بشكل دائم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية.



وفيما أكد مرشحو قائمة اليسار الموحد من القدس، على رفض ومقاومة سياسات الاحتلال وإجراءاته في مدينة القدس المحتلة وتهديداته بحرمان أهلها من حرية المشاركة الكاملة بالعملية الانتخابية داخل مدينتهم، طالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.



ودعا منظمو الاعتصام وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية الى تغطية الاعتصام والمؤتمر الصحفي الذي يتخلله ظهر غدا السبت الموافق 10/4/2021 أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في حي الشيخ جراح.