تونس: مليون شخص سجلوا لتلقي اللقاح المضاد لـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن أعداد التونسيين الذين سجلوا أسماءهم عبر المنصة الإلكترونية "إيفاكس" لتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).



وأكدت الوزارة في بيان يوم الجمعة، أن مليون مواطن ما بين ذكور وإناث قد سجلوا أسماءهم لتلقي التلقيح، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأفادت الصحة التونسية، بأن خطة الوزارة تستهدف تلقيح 3 ملايين مواطن تونسي قبل نهاية شهر حزيران/يونيو القادم ودعت المواطنين إلى التسجيل لتلقي اللقاح.



وكانت حملة التطعيم ضد (كورونا) قد بدأت في تونس منتصف آذار/مارس الماضي في مختلف محافظات الجمهورية بعد أربعة أيام من وصول 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V".