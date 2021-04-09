فرنسا: قرار بشأن الأشخاص دون (55 عاماً) الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا"

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رام الله - دنيا الوطن

قررت فرنسا تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (55 عاماً) وأخذوا جرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا" بجرعة ثانية من لقاح "فايزر" أو "موديرنا"، كما أعلنت الهيئة العليا للصحة في البلاد.



ويشمل ذلك 533 ألف شخص، وفقا للهيئة التي أوقفت إعطاء "أسترازينيكا" لمن هم دون سن 55 في 19 آذار/مارس، بسبب حالات نادرة من تجلط الدم في أوروبا.



يذكر أن بعض الفرنسيين، خاصة مقدمي الرعاية الصحية، تلقوا الجرعة الأولى من هذا اللقاح منذ أوائل شباط/فبراير، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أعلن الخميس أن فرنسا تجاوزت عتبة العشرة ملايين شخص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كوفيد-19).



وقال كاستكس: إن البلاد "تجاوزت للتو 10 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ما يعني أننا متقدمون بأسبوع على الهدف الذي حددته. هذا أداء جيد جدا، فرنسا تلقح الكثير" من الأشخاص.



وتعتزم فرنسا أيضا تلقيح عشرين مليون شخص بحلول منتصف أيار/مايو، ثم 30 مليونا في منتصف حزيران/يونيو.