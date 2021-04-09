مصر: السجن المؤبد بحق القيادي البارز في "الإخوان" محمود عزت





وأفاد مصدر قضائي، بأن الحكم الصادر على عزت جاء بناءً على إدانته باتهامات، من بينها التحريض على العنف وتوفير أسلحة خلال اشتباكات خارج مقر الجماعة بين أنصارها ومعارضيها في 2013، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).





وصدرت أحكام بالسجن المؤبد أيضاً، بحق عدد من قيادات الإخوان المسلمين في ذات القضية المعروفة باسم أحداث مكتب الإرشاد.



وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت عزت، في آب/أغسطس الماضي، خلال مداهمة لشقة سكنية في منطقة التجمع الخامس.



رام الله - دنيا الوطنبعد أشهر من القبض عليه في شقة بالقاهرة، أعلنت محكمة مصرية، عن حكمها بالسجن المؤبد على محمود عزت، الذي كان قائما بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.