شؤون فلسطينية

صور: وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع الري الزراعي في شمال غزة

صور: وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع الري الزراعي في شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
وضع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم حجر الأساس لمشروع الري الزراعي ليغطي 5000  دونم في شمال غزة، ضمن برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي مع التغيرات المناخية، الذي تنفذه سلطة المياه بقيمة 45 مليون يورو، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر والحكومة الإيرلندية.

جاء ذلك خلال فعالية شارك فيها وكيل وزارة الزراعة م. طارق صقر، ومحافظ شمال غزة صلاح أبو وردة، ورؤساء بلديات غزة والشمال، وممثلين عن الجهات الرسمية والمحلية وفريق الإشراف على المشروع الحيوي الذي يخدم 4200 مزارع وعامل مع اكتمال مرحلته الثانية والتي ستغطي إجمالي 15 ألف دونم من الأراضي الزراعية.

وقال غنيم في كلمته إن وضع حجر الأساس لهذا المشروع يعد لبنة مهمة على طريق تحقيق التكامل المائي والغذائي والطاقة في قطاع غزة، وسيكون نموذجاً مهماً للاستفادة من مصادر المياه البديلة من خلال معالجة المياه العادمة وترشيحها للخزان الجوفي ومن ثم استعادتها للري الزراعي، وكذلك توفير مصادر طاقة بديلة لضمان الاستدامة وتقليل التكلفة.

وثمن جهود الجهات الداعمة للمشروع، والجهات الشريكة معتبراً أن هذا التعاون والشراكة يحتاج تكاتفاً ودعماً من المجتمع المحلي بما يحقق أهدافه، وخاصة المزارعين المستفيدين، الذين سيتم دعمهم وبناء قدراتهم والوقوف إلى جانبهم لتأسيس جمعيات مستخدمي المياه بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة م. طارق صقر على أهمية برنامج توافر المياه ككل، مؤكدا على جهوزية وزارة الزراعة لدعم جهود سلطة المياه لإنجاز هذا البرنامج، موضحاً أن الوزارة ستواصل دعمها لسلطة المياه للوصول إلى تعزيز خطط وإستراتيجيات الأمن الغذائي من خلال استغلال المياه المستعادة بشكل منظم وملائم ووفق المعايير المعتمدة.

بدوره، أشار أبو وردة إلى ضرورة تكثيف البرامج التنموية في شمال غزة، لأن هذه المنطقة عانت كثيراً من الاستهداف الإسرائيلي، وخاصة الأراضي الزراعية، معبراً عن تقديره لجهود سلطة المياه والشركاء والجهات المانحة لدعمها هذ المشروع، لما له من أثر على حياة الناس اليوم ومستقبلاً.

وتأتي هذه الفعاليات اليوم في نهاية جولة رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم في قطاع غزة حيث تم افتتاح ثلاثة مشاريع حيوية في قطاع المياه والصرف الصحي، ووضع حجر الأساس لمشروع للري الزراعي، بالإضافة إلى عدة زيارات ميدانية للمتابعة والتشغيل التجريبي لمشاريع قيد التنفيذ من بيت لاهيا إلى رفح، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع التي شملتها الجولة 160 مليون دولار.




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