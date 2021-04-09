شؤون فلسطينية

(حماس) بذكرى دير ياسين: شعبنا الفلسطيني لن يغفر للاحتلال جرائمه التي لم تتوقف

(حماس) بذكرى دير ياسين: شعبنا الفلسطيني لن يغفر للاحتلال جرائمه التي لم تتوقف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بمناسبة الذكرى 73 لمجزرة دير ياسين، إن شعبنا الفلسطيني "لن ينسى ولن يغفر للمحتل الصهيوني جرائمه التي لم تتوقف ضده منذ قدوم العصابات الصهيونية إلى أرض فلسطين". 

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه المجزرة "ارتكبتها العصابات الصهيونية الارهابية؛ التي تحولت فيما بعد إلى ما تُسمى زوراً (دولة إسرائيل) التي قامت على المجازر والمذابح، لتبقى هذه الدولة المزعومة ترتكب جرائمها الإرهابية وتتصرف بمنطق العصابات". 

وأضاف: "بالرغم تطاول الزمن على هذه المجازر وتواصل العدوان على شعبنا الفلسطيني، إلا "أننا نزداد  تمسكاً بأرضنا ومقدساتنا، وحقنا في مقاومة المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة". 

وشدد قاسم على أن أن "هذه التاريخ والحاضر الدموي للكيان الصهيوني، يؤكد في كل مناسبة أنه كيان عدواني ولا يمكن أن يكون له وجود  طبيعي في المنطقة، وأن مسار التطبيع الذي يسير به البعض لن ينجح في دمج هذا الكيان في المنطقة، وسيظل الاحتلال العدو المركزي لكل مكونات الأمة".

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