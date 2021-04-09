دولي

ألمانيا: قفزة جديدة بإصابات فيروس (كورونا)

ألمانيا: قفزة جديدة بإصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في ألمانيا إلى مليونين و956316 حالة بعد تسجيل 25464 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 78003 بعد تسجيل 296 وفاة جديدة.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم الجمعة 110,4 إصابة (105,7 إصابة أمس الخميس). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي بواقع 197,6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و956 ألفا و316 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا) 78 ألفا و3 حالات. وبلغ عدد المتعافين مليونين و647 ألفا و600 حالة.

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