دولي

غانتس: قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق مع إسرائيل يُصعّب العلاقات مع الفلسطينيين

غانتس: قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق مع إسرائيل يُصعّب العلاقات مع الفلسطينيين
المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فتح التحقيق ضد إسرائيل حول جرائم حرب قامت بارتكابها في الضفة الغربية وقطاع غزة، "يصعّب على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من تطوير علاقاتهما وتحسين الوضع في المنطقة"، وفق تعبيره.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مراسم أقيمت بعد ظهر اليوم، في مفترق "شاعار هاغاي"، بأن إسرائيل اتخذت هذا الأسبوع قراراً بشأن الرد على قرار المحكمة، والذي وصفه ليس بغير قانوني فقط وانما بغير عادل أيضًا، وفق زعمه، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وكان إسرائيل قد أبلغت يوم أمس محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بأنها لا تعترف بصلاحية المحكمة فتح تحقيق جنائي ضدها، على خلفية جرائم حرب ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014.

وكانت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قد قررت مطلع شهر آذار/مارس الماضي، فتح تحقيق رسمي ضد إسرائيل.

وستحقق المحكمة في جرائم ارتكبها الاحتلال، ابتداءً من من من 13 من حزيران/يونيو 2014.

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