الرئيس عباس يعزي ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها بوفاة الأمير فيليب

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ورئيس وزرائها بوريس جونسون، بوفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.



وأعرب الرئيس عباس خلال برقية التعزية، عن بالغ أسفه وحزنه لرحيل الأمير فيليب، متقدما من الملكة إليزابيث الثانية، ورئيس وزرائها باسم دولة فلسطين وشعبها، وباسمه شخصيا، ولأفراد العائلة السامية وللحكومة والشعب البريطاني الصديق، بأسمى عبارات التعازي القلبية، راجيا لروح الأمير السكينة والطمأنينة، وللملكة الصحة والعمر المديد، ولبريطانيا وشعبها الازدهار.