القدس: إصابة تسعة مواطنين بينهم صحفي خلال قمع الاحتلال اعتصاما أسبوعيا ضد الاستيطان

إصابة مصور خلال اعتصام الشيخ جراح ضد الاستيطان

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب تسعة مواطنين بينهم مصور صحفي، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتصام الأسبوعي ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح بالقدس.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة تسعة مواطنين، منهم أربعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من بينهم مصور صحيفة القدس محمود عليان، وخمسة آخرين نتيجة اعتداء شرطة الاحتلال عليهم بالضرب والتنكيل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وطالب المشاركون بوقف قرارات محاكم الاحتلال القاضية بإخلاء وتهجير عائلات حي الشيخ جراح من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، ودعم صمود سكان الحي.