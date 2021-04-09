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لبنان: فرض حظر جزئي في البلاد اعتباراً من الاثنين المقبل

لبنان: فرض حظر جزئي في البلاد اعتباراً من الاثنين المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة إدارة الكوارث في لبنان، فرض حظر جزئي في البلاد اعتباراً من الاثنين القادم، ولمدة شهر للحد من انتشار وباء (كورونا) المستجد في ظل ارتفاع نسبة الإصابات في مختلف مناطق البلاد.

وقالت غرفة العمليات الوطنية في الإدارة في بيان اليوم أنه "يجب وضع الكمامة تحت طائلة فرض إجراءات بحق المخالفين ومنع الخروج والولوج إلى الشارع اعتباراً من نهار الإثنين القادم ولمدة شهر من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الخامسة فجراً من اليوم التالي".

كما طلب البيان من المرجعيات الدينية التحذير من مغبة عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس مع اتخاذ إجراءات مشددة في دور العبادة تتمثل بألا تتعدى نسبة الحضور 30% من القدرة الاستيعابية ومنع إقامة الإفطارات الجماعية والولائم والخيم الرمضانية.

وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية أعلنت أمس الخميس، تسجيل 3510 إصابات و37 حالة وفاة بالفيروس.

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