إسرائيل: استمرار تحسن الحالة الوبائية بعد انخفاض عدد الحالات النشطة





ورأى في حديث إذاعي صباح اليوم، أنه من الضروري تطبيق ذلك بشكل مرحلي، مشيراً إلى أن الحكومة ستناقش هذه القضية في الأسبوع المقبل.



رام الله - دنيا الوطنيستمر تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، بعد انخفاض عدد حالات (كورونا) النشطة إلى أقل من 4500 حالة.ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن عدد المرضى بحالة خطيرة انخفض إلى 280 حالة.من جانب آخر، سَجّلت نسبة الوفيات من إجمالي حالات الإصابة ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت نحو 0.8%، بعد أن كانت خلال الفترة الأخيرة، 0.8%، ويعني ذلك أن وتيرة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة، أسرع من وتيرة انخفاض أعداد حالات الوفاة الجديدة.ويشار إلى أن نسبة الوفيات في إسرائيل، تقل بكثير عن النسبة العالمية.من جهته، قال المنسق الوطني لمكافحة (كورونا)، نحمان أش، إنه يفضل أن يتم فتح جهاز التعليم تدريجياً، مرجحاً استكمال إعادة هذا الجهاز إلى العمل كليّا في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع.