الرئيس عباس يستجيب لمناشدة لعلاج الأسير المحرر الشحاتيت

الأسير المحرر منصور الشحاتيت

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رام الله - دنيا الوطن

استجاب الرئيس محمود عباس لمناشدة بعلاج الأسير المحرر منصور الشحاتيت، موعزا لوزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم له بشكل فوري.



ويعاني الأسير المحرر الشحاتيت من أمراض نفسية وعصبية، حيث تعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب الشديد والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعلى جزء كبير من أهله وإخوانه، في مشهد أبكى جميع من كان في استقباله.



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الشحاتيت من بلدة دورا بمحافظة الخليل أمس الخميس، بعد قضائه (17 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.