توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين الجامعة العربية الأمريكية وهيئة مكافحة الفساد

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت الجامعة العربية الامريكية ممثلة برئيسها ا.د. علي زيدان أبو زهري وهيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها، رائد رضوان، مذكرة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستمرار طرح وتدريس مساقات مكافحة الفساد لطلبة الجامعة.



وجرى توقيع المذكرة في حرم الجامعة برام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور يوسف عصفور وممثلين عن الجانبين.



وأوضح رضوان أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف الجامعات والكليات الفلسطينية لغرس قيم النزاهة والشفافية لدى الطلبة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تعبر عن اهتمام الهيئة بإشراك طلبة الجامعة بمنظومة مكافحة الفساد، وتوعيتهم بمخاطره لعدم الوقوع في شبهاته في حياتهم العلمية والعملية، وذلك انسجاما مع سياسة الهيئة وإيمانها المطلق بأهمية القطاع الأكاديمي كشريك أساسي.



وأشار إلى أن الهيئة تمكنت منذ العام 2017 وبالتعاون مع الجامعات الفلسطينية من طرح مساقين أكاديميين متعلقين بمكافحة الفساد، الأول موجه لكافة التخصصات بعنوان"مكافحة الفساد تحديات وحلول"، أما الثاني تحت عنوان "جرائم الفساد في التشريع الفلسطي"، لطلبة الحقوق فقط، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة والمسابقات المشتركة، مشددا على ضرورة توجيه مشاريع التخرج نحو قضايا النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة.



وأبدى رضوان جاهزية الهيئة لمناقشة كافة المقترحات التي تساهم في تعزيز وتمكين الطلبة في قضايا النزاهة والشفافية، موضحا أن الهيئة تتطلع لعقد المزيد من الأنشطة المشتركة التي تساهم بتوعية الطلبة وتعزيز معرفتهم بجرائم وأنواع الفساد وسبل مكافحته.



من جانبه عبر أبو زهري عن سعادته بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، مشدداً على أهمية تعزيز العمل الجماعي في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن دور الجامعات لا يقتصر على العملية التعليمية، بل يشمل إنشاء أجيال فلسطينية قادرة على قيادة المسيرة في المرحلة المقبلة.



وأكد على نجاح المساقين وإقبال الطلبة الكبير على دراستهما، خاصة وأن المساقات تركز على الجوانب العملية مثل الزيارات الميدانية وورش العمل والدورات والمسابقات لتمكين الطلبة وفتح المجال أمامهم للاستفادة من المساقات بأفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على متابعة تدريس المساقات وتطويرهم.



واتفق الطرفان من خلال المذكرة على استمرار طرح وتدريس مساقي مكافحة الفساد في الجامعة العربية الأمريكية، وتشجيع البحث العلمي المشترك ودعمه وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية للبحث في قضايا مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية، وتحفيز الطلبة لإعداد بحوث ومشاريع تخرجهم في السياق ذاته، ومكافأة الأبحاث المتميزة، بالإضافة إلى التعاون لتطوير وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز التدابير الوقائية، مثل المؤتمرات العلمية الأكاديمية وورش العمل والندوات واللقاءات، وغيرها.



وأكدت مدير دائرة السياسات في الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، رولا كببجي، ان عدد الطلبة الذين درسوا المساقات الجامعية لغاية الفصل الحالي زاد عن (11) الف طالب وطالبة بما في ذلك طلبة الماجستير في الجامعة العربية الأميركية.



وفي نهاية اللقاء قام رئيس مجلس ادارة الجامعة العربية الامريكية الدكتور يوسف عصفور، وأبو زهري بتكريم رضوان بدرج الجامعة بمناسبة مرور (20 عاماً) على تاسيس الجامعة.