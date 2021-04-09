شؤون فلسطينية

غزة: وزارة الصحة تصدر توجيهات "مهمة" للمواطنين في ظل تطورات الحالة الوبائية

غزة: وزارة الصحة تصدر توجيهات "مهمة" للمواطنين في ظل تطورات الحالة الوبائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، توجيهات "مهمة" للمواطنين مع ظل تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة:

وفيما يلي التوجيهات وفق تعميم للوزراة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

1. اذا كنت مصاب امكث في بيتك 10 أيام  على الأقل 

2. اذا كنت مخالط امكث في بيتك  10 أيام على الأقل.  

3. اذا ظهرت عليك الأعراض توجه إلى مراكز رعاية الوكالة أو الحكومة المعلن عنها طيلة أيام الأسبوع سوى الجمعة.

4. اذا كانت نتائج الفحص السريع موجب فهذا يؤكد الإصابة ولا تحتاج إلى تأكيدها بالاعادة باستخدام اي نوع من الفحوصات 

5.  الفحص الموجب يؤكد إصابتك دون شك اما النتيجة السلبية فهي لا تنفي الإصابة.

6.  أقسام الطوارئ في المستشفيات مخصصة للحالات المصابة بأعراض شديدة.

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