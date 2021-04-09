إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي قمعت المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان، في بيت دجن شرق نابلس.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة المناهضة للاستيطان، واستهدفتهم بالرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز والاعتداء بالضرب، ما أدى لإصابة عدد منهم، جرى علاجهم ميدانيا.