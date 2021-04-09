نابلس: الشرطة تضبط ثلاث حافلات معدة للقيام برحلات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة صباح اليوم ثلاث حافلات منفصلة، كانت معدة لقيامها برحلات خارج محافظة نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه وخلال المتابعة من شرطة السياحة والآثار لتسيير الرحلات في ظل حالة الطوارئ ومنع إقامة التجمعات لما لها من آثار سلبية في انتشار فيروس (كورونا) وقد قامت بضبط ثلاث حافلات منفصلة واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية بحق منظميها.



وناشدت الشرطة المواطنين عدم إقامة تجمعات من أي نوع لما في ذلك من مخاطر من انتشار الفيروس والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.