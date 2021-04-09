قوات الاحتلال تحتجز رعاة أغنام شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اثنين من رعاة الأغنام لعدة ساعات في قرية كيسان شرق بيت لحم.



وأفاد النشاط الشبابي نبيل عبيات، بأن قوات الاحتلال احتجزت اثنين من رعاة الأغنام أثناء تواجدهما قرب مستوطنة (معالي عاموس)، هما مصطفى إبراهيم عبيات (45 عاما)، ومصعب صالح عبيات (20 عاما)، بحجة منع الاقتراب من المنطقة لأغراض عسكرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف عبيات أنه تم اقتيادهما إلى مجمع مستوطنة (غوش عتصيون)، واحتجازهما لفترة طويلة قبل أن يطلق سراحهما.



يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها بحق رعاة الأغنام، تخللها الاعتداء عليهم واطلاق الكلاب ونهش لبعض الأغنام.