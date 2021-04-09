شؤون فلسطينية

"الخارجية": معاقبة إسرائيل للمفكرين والمثقفين المعارضين للاحتلال والاستيطان فاشية عنصرية حديثة

"الخارجية": معاقبة إسرائيل للمفكرين والمثقفين المعارضين للاحتلال والاستيطان فاشية عنصرية حديثة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه في دليل جديد على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتصدر قراراتها وفقا للمواقف والابعاد السياسية ورغبات قادة الاحتلال وبعيدا عن اي قانون، صادقت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الخميس على طلب الوزير الإسرائيلي يواف جالانت، برفض منح جائزة إسرائيل بالرياضيات علم الحاسوب للبرفيسور عوديد جولدرايت بحجة رفضه للاحتلال وتوقيعه على عريضه تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة جامعة مستوطنة (آرائيل) في الضفة الغربية. 

وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها ترى بأن هذا القرار يعبر عن تورط المحكمة العليا الإسرائيلية في دعم الاحتلال والاستيطان وتوفير الشرعية القانونية له، وهو أيضاً يعكس حجم سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال بما فيها القضاء والمحاكم، وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها المحكمة العليا على مثل هذا القرار بناءً على رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 

وشددت وزارة الخارجية على أن فرض مفاهيم الاحتلال والاستيطان والعنصرية على الثقافة والعلوم في إسرائيل وبتشريعات قانونية يعبر عن عمق سيطرة أيديولوجيا الاحتلال الظلامية على مؤسسات دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وهذا أيضا دليل آخر على عدم حيادية وموضوعية منظمة القضاء في إسرائيل ومحاكمها، إن لم يكن تورطها في شكل مباشر في جريمة الاستيطان.

وقالت: من الواضح أن دولة الاحتلال لديها قائمة سوداء بأسماء كل من يعارض وينتقد الاحتلال والاستيطان، أو يؤيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتقوم بمطادرة ورصد وملاحقة مواقفهم وآرائهم السياسية واتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وللديمقراطية نفسها. إذا كان هذا ما يتعرض له المفكرون والمبدعون الاسرائيليون المعارضون للاحتلال، فكيف هو الحال بالنسبة للعقوبات الجماعية والتنكيل بالفلسطينيين، هذا هو مشهد العنصرية الإسرائيلية التي تنمو يوما بعد يوم وتتسع باتجاه الفاشية الحديثة.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يستجيب لمناشدة لعلاج الأسير المحرر الشحاتيت

الرئيس عباس يستجيب لمناشدة لعلاج الأسير المحرر الشحاتيت

توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين الجامعة العربية الأمريكية وهيئة مكافحة الفساد

توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين الجامعة العربية الأمريكية وهيئة مكافحة الفساد

(فدا): قرار بناء 540 وحدة استيطانية جديدة صفعة جديدة للمجتمع الدولي والشرعية الدولية

(فدا): قرار بناء 540 وحدة استيطانية جديدة صفعة جديدة للمجتمع الدولي والشرعية الدولية

غزة: وزارة الصحة تصدر توجيهات &#34;مهمة&#34; للمواطنين في ظل تطورات الحالة الوبائية

غزة: وزارة الصحة تصدر توجيهات "مهمة" للمواطنين في ظل تطورات الحالة الوبائية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

نابلس: الشرطة تضبط ثلاث حافلات معدة للقيام برحلات

نابلس: الشرطة تضبط ثلاث حافلات معدة للقيام برحلات

نابلس: الشرطة تضبط ثلاث حافلات معدة للقيام برحلات

نابلس: الشرطة تضبط ثلاث حافلات معدة للقيام برحلات

بذكرى مجزرة ديرياسين.. فتوح: الاحتلال مستمر في سياسات التطهير العرقي

بذكرى مجزرة ديرياسين.. فتوح: الاحتلال مستمر في سياسات التطهير العرقي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين الجامعة العربية الأمريكية وهيئة مكافحة الفساد

توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين الجامعة العربية الأمريكية وهيئة مكافحة الفساد

(فدا): قرار بناء 540 وحدة استيطانية جديدة صفعة جديدة للمجتمع الدولي والشرعية الدولية

(فدا): قرار بناء 540 وحدة استيطانية جديدة صفعة جديدة للمجتمع الدولي والشرعية الدولية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

نابلس: الشرطة تضبط ثلاث حافلات معدة للقيام برحلات

نابلس: الشرطة تضبط ثلاث حافلات معدة للقيام برحلات

نابلس: الشرطة تضبط ثلاث حافلات معدة للقيام برحلات

نابلس: الشرطة تضبط ثلاث حافلات معدة للقيام برحلات

&#34;الخارجية&#34;: معاقبة إسرائيل للمفكرين والمثقفين المعارضين للاحتلال والاستيطان فاشية عنصرية حديثة

"الخارجية": معاقبة إسرائيل للمفكرين والمثقفين المعارضين للاحتلال والاستيطان فاشية عنصرية حديثة

بذكرى مجزرة ديرياسين.. فتوح: الاحتلال مستمر في سياسات التطهير العرقي

بذكرى مجزرة ديرياسين.. فتوح: الاحتلال مستمر في سياسات التطهير العرقي

الخضري: القرار الأمريكي باستئناف دعم (أونروا) مهم.. ويتطلب سرعة التنفيذ والاستمرارية

الخضري: القرار الأمريكي باستئناف دعم (أونروا) مهم.. ويتطلب سرعة التنفيذ والاستمرارية

منوعات

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ&#34;الثلاث&#34; على الهواء مباشرة

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ"الثلاث" على الهواء مباشرة

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها &#34;وجهك مو وجه فلوس&#34;.. من هي ؟

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها "وجهك مو وجه فلوس".. من هي ؟

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

عربي

شاهد: إهانة &#34;صدام حسين&#34; في عزاء القاضي الذي حاكمه

شاهد: إهانة "صدام حسين" في عزاء القاضي الذي حاكمه

لبنان: العدو الإسرائيلي استخدم مجالنا الجوي لضرب سوريا

لبنان: العدو الإسرائيلي استخدم مجالنا الجوي لضرب سوريا

مصر: اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة

مصر: اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن