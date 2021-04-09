"الأوقاف" بغزة تصدر تعميماً حول تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الجمعة، تعميماً حول تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك وفق الإجراءات الوقائية.



وفيما يلي نص التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



بداية يسعدنا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن نتقدم من أبناء شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بالتهنئة القلبية الحارة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال.



في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، وحفاظًًاً على استمرارية فتح المساجد أمام المصلين تؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على التالي:-



1. ضرورة تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك بتنفيذ حملة تنظيف وتعقيم شاملة لكافة مرافقها، *ويُكلف الأئمة وجميع العاملين في المساجد بمتابعة الالتزام بإجراءات الوقائية وتعليمات الوزارة.



2. تشكيل فرق تطوعية بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في المساجد لاستقبال المصلين والتأكد من التزامهم بالإجراءات خاصة ارتداء الكمامة، إحضار سجادة الصلاة، عدم المصافحة، والالتزام التام بالتباعد، بحيث لا تزيد نسبة الإشغال للمسجد عن 35% من السعة الأساسية.



3. تجهيز الساحات المحيطة بالمساجد أو الساحات العامة لإقامة الصلاة فيها حال ضاقت المساجد بالمصلين، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف في المحافظات والجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب حدوث اكتظاظ في بعض المساجد التى لا يوجد بها سعة استعابية كبيرة.



4. رخصة الصلاة في البيوت مازالت قائمة، لا سيما لكبار السن والمرضى والأطفال، ويؤدون الصلوات في البيوت ولهم الأجر بإذن الله، كما تؤدي النساء الصلوات وخاصة صلاة التراويح في البيوت.



5. استمرار إغلاق ثلاجات وصنابير مياه الشرب، ونوصي الأخوة المصلين بإحضار زجاجة مياه من البيوت.



6. استمرار إغلاق الحمامات، ويسمح بفتح المتوضآت بشرط المحافظة على نظافتها وتعقيمها بشكل دائم.



7. نؤكد على الأئمة *بعدم الإطالة في الصلوات ودعاء القنوت، والالتزام بوقت خطبة الجمعة بـ(10) دقائق، والدروس الوعظية بـ(5) دقائق.



8. التزام المؤذنين بوقت رفع الأذان الأول لصلاة الفجر *قبل (60) دقيقة من الأذان الثاني، وذلك خاص بشهر رمضان فقط.



9. التقيد بوقت إقامة الصلاة بعد (10) دقائق لكافة الصلوات، باستثناء صلاة الفجر (20) دقيقة، وصلاة المغرب (5) دقائق.



10. سيتم فتح المساجد قبل (20) دقيقة من رفع الأذان، وإغلاقها بعد انتهاء الصلاة بـ (15) دقيقة.