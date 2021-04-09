قبل أيام قليلة من رمضان.. الحكومة تصدر قراراً جديداً بشأن المحال التجارية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن الحكومة قررت السماح بفتح المحال التجارية يوم السبت من كل أسبوع من الساعة السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً، اعتبارا من يوم غد.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن الحكومة قررت السماح بفتح المحال التجارية يوم السبت من كل أسبوع من الساعة السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً، اعتبارا من يوم غد.
وسيكون ذلك وفقاً للإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة خلال بقية أيام الأسبوع، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه سيتم غداً السبت الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال شهر رمضان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه سيتم غداً السبت الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال شهر رمضان.
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