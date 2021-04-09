محافظ نابلس يصدر قراراً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك





وقرر رمضان وفق ما نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فتح الأسواق يوم غدٍ السبت 10-04-2021 حتى السابعة مساءً في محافظة نابلس، مع التقيّد التام بالإجراءات والتدابير الوقائية بما يضمن ويحقق التباعد والسلامة العامة.





وفيما يلي نص القرار:



أهلنا وأحبتنا في محافظة نابلس، مع اقتراب حلول الشهر الفضيل نتوجه إلى العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة على كل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.



من منطلق حرصنا على استمرار السعي لإحداث التوازن في الإجراءات الوقائية بين الواقع الصحي والحاجة إلى استمرار الحياة وتنشيط القطاع الاقتصادي، فقد تقرر فتح الأسواق يوم غدٍ السبت 10-04-2021 حتى السابعة مساءً في محافظة نابلس، مع التقيّد التام بالإجراءات والتدابير الوقائية بما يضمن ويحقق التباعد والسلامة العامة.



كما يُمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب ولأي شكل في كل الأوقات وكل الأيام.



رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الجمعة، قراراً، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.