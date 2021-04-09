قنوات "الإخوان" وليبيا.. الكشف عن أسباب تعليق الاجتماعات بين مصر وتركيا



وفيما يتعلق بملف تنظيم الإخوان، قالت (العربية): أنقرة علقت عددا من أنشطة "الإخوان" لكن القاهرة طالبت بإجراءات دائمة، وبتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، بينما "تركيا طلبت التمهل".



وأضافت: بأن تركيا تريد تنفيذ المطالب بشكل تدريجي، ومصر تمسكت بتنفيذ على مرحلتين، ولذلك هناك خلاف بين القاهرة وأنقرة حول سرعة تنفيذ الإجراءات ضد تنظيم "الإخوان".



وقالت: إن تركيا تعهدت بتنفيذ مزيد من الإجراءات ضد قنوات "الإخوان" قبل نهاية شهر رمضان، ومصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد هذه القنوات.



ووفق ما ذكرت القناة، فإن مصر علقت طلب تركيا لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية نيسان/أبريل، الجاري.





رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (العربية)، اليوم الجمعة، بأن مصر علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر.وأضافت بأن القاهرة علقت الاتصالات مع تركيا، لحين تنفيذ المطالب المصرية بسرعة، مشيرة إلى أن تباطؤ تركيا في سحب "المرتزقة" من ليبيا سبب تعليق الاجتماعات مع مصر.ووفق القناة فإن أنقرة طلبت مزيداً من الوقت، لسحب مستشاريها العسكريين وعناصرها من ليبيا، فيما طالبت مصر تركيا بانسحاب فوري غير مشروط من ليبيا.وأكدت القاهرة ضرورة الانسحاب العسكري التركي من دول عربية احتراما لسيادته.