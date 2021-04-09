شؤون فلسطينية

إصابة الأسيرالجريح رمزي أبو عجمية بفيروس (كورونا) في سجن "عوفر"

إصابة الأسيرالجريح رمزي أبو عجمية بفيروس (كورونا) في سجن "عوفر"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد نادي الأسير اليوم الجمعة، أن الأسير الجريح رمزي أبو عجمية (19 عامًا) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، قد أُصيب بفايروس (كورونا) حيث يقبع في سجن (عوفر).

وأوضح نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إدارة سجن (عوفر) قامت بعزله في القسم المخصص لعزل الأسرى المصابين بـ(كورونا)، ليرتفع عدد الأسرى الذين أُصيبوا بفايروس (كورونا) منذ بداية انتشار الوباء إلى (368) أسيرًا.

ولفت نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الجريح أبو عجمية، في الـ29 من شهر آذار/ مارس الماضي، وما يزال موقوفًا حيث عُقدت له يوم أمس جلسة محكمة خلالها تم تمديد اعتقاله حتى تاريخ 12 نيسان/ أبريل الجاري.  

يُشار إلى أن أبو عجمية واجه عمليات الاعتقال منذ أن كان طفلًا عام 2016، وما يزال يعاني من آثار الإصابات البليغة التي تعرض لها برصاص الاحتلال في ساقيه عام 2016.

والأسير أبو عجميه شقيق جريح وأسير وهو حمزة أبو عجمية، الذي اعتقله الاحتلال في الـ24 من آذار/مارس الماضي، وما يزال موقوفًا، حيث جرى اعتقاله بعد عشرة أيام على إصابة الاحتلال له في إحدى ساقيه وهو بحاجة إلى متابعة صحية وعلاج.

وأكد نادي الأسير أن مخاطر وباء (كورونا) على الأسرى ما تزال قائمة، لا سيما مع استمرار عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال، والتي لم تستثن خلالها الأطفال، وكبار السّن، والنّساء، والجرحى، والمرضى.

أخبار ذات صلة

جمال نزال: فتح تتصدر شاشة 2021 وحماس خسرت نجومية 2006

جمال نزال: فتح تتصدر شاشة 2021 وحماس خسرت نجومية 2006

وزيرة الصحة: اللجنة الوبائية تبحث إجراءات الوقاية في رمضان وملف التطعيمات والعودة للمدارس بالضفة

وزيرة الصحة: اللجنة الوبائية تبحث إجراءات الوقاية في رمضان وملف التطعيمات والعودة للمدارس بالضفة

محافظ نابلس يصدر قراراً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

محافظ نابلس يصدر قراراً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

طالع: وزارة المالية تعلن عدداً من معالم موازنة عام 2021

طالع: وزارة المالية تعلن عدداً من معالم موازنة عام 2021

الشرطة بغزة تحتجز 141 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات

الشرطة بغزة تحتجز 141 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات

أهالي العين البيضا جنوب الخليل يؤدون &#34;الجمعة&#34; في الأراضي المهددة بالاستيلاء

أهالي العين البيضا جنوب الخليل يؤدون "الجمعة" في الأراضي المهددة بالاستيلاء

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الشرطة بغزة تحتجز 141 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات

الشرطة بغزة تحتجز 141 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات

أهالي العين البيضا جنوب الخليل يؤدون &#34;الجمعة&#34; في الأراضي المهددة بالاستيلاء

أهالي العين البيضا جنوب الخليل يؤدون "الجمعة" في الأراضي المهددة بالاستيلاء

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

40 ألف مُصلٍ يؤدون &#34;الجمعة&#34; في رحاب الأقصى

40 ألف مُصلٍ يؤدون "الجمعة" في رحاب الأقصى

وثيقة شرف لأهالي سلوان لمقاطعة من سربوا وباعوا عقاراتهم للاحتلال

وثيقة شرف لأهالي سلوان لمقاطعة من سربوا وباعوا عقاراتهم للاحتلال

إدارة سجن &#34;ريمون&#34; تواصل تصعيد إجراءاتها التّنكيلية بحقّ الأسرى

إدارة سجن "ريمون" تواصل تصعيد إجراءاتها التّنكيلية بحقّ الأسرى

&#34;فتيات الأقصى&#34;.. متطوعات في خدمة زوار المسجد في شهر رمضان

"فتيات الأقصى".. متطوعات في خدمة زوار المسجد في شهر رمضان

منوعات

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ&#34;الثلاث&#34; على الهواء مباشرة

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ"الثلاث" على الهواء مباشرة

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها &#34;وجهك مو وجه فلوس&#34;.. من هي ؟

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها "وجهك مو وجه فلوس".. من هي ؟

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

عربي

شاهد: إهانة &#34;صدام حسين&#34; في عزاء القاضي الذي حاكمه

شاهد: إهانة "صدام حسين" في عزاء القاضي الذي حاكمه

مصر: اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة

مصر: اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

قناة &#34;المملكة&#34;: الوزير الأردني السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا

قناة "المملكة": الوزير الأردني السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا