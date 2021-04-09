شاهد: إهانة "صدام حسين" في عزاء القاضي الذي حاكمه

ظهرت صورة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، في مجلس عزاء قاض حاكمه خلال فترة محاكمته التي جرت بعد عام 2004.ووفق موقع (روسيا اليوم) فإن ضورة التقطت داخل مجلس عزاء القاضي العراقي محمد العريبي، فإن صورة صدام حسين وضعت على الأرض في مدخل قاعة المجلس، وداس عليها المعزون.وقبل أيام توفي القاضي محمد العريبي بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ52 عاما، وهو من القضاة الذين ذاع صيتهم بعد محاكمتهم للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.