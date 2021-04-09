الشرطة بغزة تحتجز 141 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية بغزة: إن الأجهزة الشرطية تواصل جهودها المكثفة في تشديد متابعة الالتزام بقرار منع حركة المركبات في قطاع غزة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



ووفق إحصائية لمهام الشرطة خلال 24 ساعة الماضية، فقد احتجزت شرطة المرور 141 مركبة مخالفة لحظر الحركة، منها 21 دراجة نارية وتكتك.



وأوضحت الشرطة أن حجز تلك المركبات سيستمر حتى صباح الأحد المقبل.



ودعا العقيد تامر شحادة مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة، المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المتخذة حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، مؤكداً أن الشرطة ستواصل تكثيف متابعتها بهذا الصدد.



ونوّه، في تصريح صحفي سابق، أنه في حال الاضطرار للتحرك، ضرورة الاتصال بالأرقام المجانية 100 لعمليات الشرطة، و109 للعمليات المركزية بوزارة الداخلية.



يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت فرض قرار حظر حركة المركبات منذ مساء الأربعاء الماضي وحتى صباح الأحد؛ ضمن قرارات مواجهة ارتفاع الحالة الوبائية لفيروس كورونا.