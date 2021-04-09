كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد (11 نيسان/ أبريل).وتوهت الهيئة أنه بسبب قرار حظر حركة المركبات يوم السبت، فإن إجراء فحص كورونا للمسافرين سيكون الساعة 7:00 صباح الأحد في مركز شهداء رفح الصحي، قبل التوجه للصالة الخارجية بالمعبر الساعة 8:00 لتسهيل سفرهم.