40 ألف مُصلٍ يؤدون "الجمعة" في رحاب الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدى نحو 40 ألف مصل، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التواجد المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة، وأبواب الأقصى.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة: "منذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف المصلين من أبناء القدس وداخل أراضي الـ48، وقلة ممن سمح لهم من الضفة الغربية، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة في رحابه".



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول المصلين، عن طريق نصب حواجز حديدية على مداخل القدس القديمة والمسجد الأقصى.