"فتيات الأقصى".. متطوعات في خدمة زوار المسجد في شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

دعت مجموعة "فتيات المسجد الأقصى" الفتيات المقدسيات وفلسطينيات الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م وكل فتاة تستطيع الوصول للمسجد الأقصى للتطوع في صفوف لجنة النظام طيلة شهر رمضان الفضيل القادم.



ووجهت الدعوة إلى كل فتاة تعشق مسجدها الأقصى للتطوع في صفوف لجنة النظام طيلة شهر رمضان الفضيل، وذلك لرفادة وخدمة ضيوف المسجد الأقصى في خير مكان وخير زمان.



وبمجرد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، يظهر شبان وفتيات متطوعون يمسكون حبالا طويلة يفصلون بها مسارات النساء عن الرجال، ينتشرون في ساحات المسجد لإسناد الحراس في خدمة رواد المسجد خلال الشهر الكريم.



وتأسست لجان النظام في المسجد الأقصى قبل عقدين، عندما ظهرت الحاجة الماسة لوجود متطوعين يحافظون على الهدوء والأمن ويمنعون الظواهر السلبية.



ويقتصر عمل لجنة النظام على شهر رمضان المبارك، لأن عدد المصلين قد يصل إلى ثلاثمئة ألف مصل، معظمهم يأتون من خارج مدينة القدس المحتلة ويحتاجون لتوجيهات لإرشادهم.