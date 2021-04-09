وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث عن 99 عامًا

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رام الله - دنيا الوطن

قال قصر بكنجهام، اليوم الجمعة، إن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، توفي صباح اليوم في قلعة وندسور عن عمر ناهز 99 عاما.



وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام: "ببالغ الأسى، تٌعلن الملكة وفاة زوجها المحبوب الأمير فيليب دوق أدنبرة.



ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عاما.



وسبق أن نقل الأمير فيليب الذي كان سيحتفل في 10 حزيران/ يونيو المقبل بعيد ميلاده الـ100، إلى مستشفى لندني لعدة أيام في شباط/ فبراير الماضي.