الخارطة الوبائية: "النصيرات" أكثر المناطق المكتشف بها إصابات (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، ظهر الجمعة، تفاصيل الخارطة الوبائية لانتشار فيروس (كورونا) في محافظات القطاع غزة.وأعلنت الوزارة الصحة، عن تسجيل (1673) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و تعافي 592 حالة جديدة من المصابين، وتسجيل 11 حالات وفاة بالفيروس، لافتةً إلى إجراء 3400 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية".وتصدر مخيم النصيرات عدد الإصابات بـ 138 إصابة، تلاه حي تل الهوا، ودير البلح بـ 126 إصابة، ثم منطقة خانيونس البلد بـ 125 إصابة، وحي الشجاعية بـ 104 إصابات، وكلا من حي الشيخ رضوان ومعسكر جباليا بـ 95 مصابًا.