فلسطين تسجل حصيلة وفيات عالية خلال 24 ساعة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 25، جنين 170، طولكرم 77، نابلس 174، طوباس 30، قلقيلية 33، رام الله والبيرة 81، الخليل 65، بيت لحم 36، أريحا والأغوار 8، ضواحي القدس 6"، قطاع غزة 1673، مدينة القدس 40.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 36، جنين 256، طولكرم 99، نابلس 314، طوباس 48، قلقيلية 52، رام الله والبيرة 101، الخليل 278، بيت لحم 73، أريحا والأغوار 9، ضواحي القدس 30"، قطاع غزة 592، مدينة القدس 138.



وتم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: " جنين 4، نابلس 7، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 2، الخليل 3، بيت لحم 1"، وتم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.



ولفتت الكيلة، إلى وجود 190 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 583 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 140032، بينهم 12471 تلقوا الجرعتين من اللقاح.