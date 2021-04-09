شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل حصيلة وفيات عالية خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل حصيلة وفيات عالية خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 25، جنين 170، طولكرم 77، نابلس 174، طوباس 30، قلقيلية 33، رام الله والبيرة 81، الخليل 65، بيت لحم 36، أريحا والأغوار 8، ضواحي القدس 6"، قطاع غزة 1673، مدينة القدس 40.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 36، جنين 256، طولكرم 99، نابلس 314، طوباس 48، قلقيلية 52، رام الله والبيرة 101، الخليل 278، بيت لحم 73، أريحا والأغوار 9، ضواحي القدس 30"، قطاع غزة 592، مدينة القدس 138.

وتم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: " جنين 4، نابلس 7، قلقيلية 3، رام الله والبيرة 2، الخليل 3، بيت لحم 1"، وتم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 190 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 583 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 140032، بينهم 12471 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

أخبار ذات صلة

الشرطة بغزة تحتجز 141 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات

الشرطة بغزة تحتجز 141 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات

أهالي العين البيضا جنوب الخليل يؤدون &#34;الجمعة&#34; في الأراضي المهددة بالاستيلاء

أهالي العين البيضا جنوب الخليل يؤدون "الجمعة" في الأراضي المهددة بالاستيلاء

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

40 ألف مُصلٍ يؤدون &#34;الجمعة&#34; في رحاب الأقصى

40 ألف مُصلٍ يؤدون "الجمعة" في رحاب الأقصى

وثيقة شرف لأهالي سلوان لمقاطعة من سربوا وباعوا عقاراتهم للاحتلال

وثيقة شرف لأهالي سلوان لمقاطعة من سربوا وباعوا عقاراتهم للاحتلال

إدارة سجن &#34;ريمون&#34; تواصل تصعيد إجراءاتها التّنكيلية بحقّ الأسرى

إدارة سجن "ريمون" تواصل تصعيد إجراءاتها التّنكيلية بحقّ الأسرى

&#34;فتيات الأقصى&#34;.. متطوعات في خدمة زوار المسجد في شهر رمضان

"فتيات الأقصى".. متطوعات في خدمة زوار المسجد في شهر رمضان

الخارطة الوبائية: &#34;النصيرات&#34; أكثر المناطق المكتشف بها إصابات (كورونا) في قطاع غزة

الخارطة الوبائية: "النصيرات" أكثر المناطق المكتشف بها إصابات (كورونا) في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تحتجز 141 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات

الشرطة بغزة تحتجز 141 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات

أهالي العين البيضا جنوب الخليل يؤدون &#34;الجمعة&#34; في الأراضي المهددة بالاستيلاء

أهالي العين البيضا جنوب الخليل يؤدون "الجمعة" في الأراضي المهددة بالاستيلاء

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

وثيقة شرف لأهالي سلوان لمقاطعة من سربوا وباعوا عقاراتهم للاحتلال

وثيقة شرف لأهالي سلوان لمقاطعة من سربوا وباعوا عقاراتهم للاحتلال

إدارة سجن &#34;ريمون&#34; تواصل تصعيد إجراءاتها التّنكيلية بحقّ الأسرى

إدارة سجن "ريمون" تواصل تصعيد إجراءاتها التّنكيلية بحقّ الأسرى

&#34;فتيات الأقصى&#34;.. متطوعات في خدمة زوار المسجد في شهر رمضان

"فتيات الأقصى".. متطوعات في خدمة زوار المسجد في شهر رمضان

أبو هولي يلتقي بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الاسكان واللاجئين

أبو هولي يلتقي بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الاسكان واللاجئين

داخلية غزة تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

داخلية غزة تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

منوعات

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ&#34;الثلاث&#34; على الهواء مباشرة

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ"الثلاث" على الهواء مباشرة

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها &#34;وجهك مو وجه فلوس&#34;.. من هي ؟

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها "وجهك مو وجه فلوس".. من هي ؟

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

عربي

شاهد: إهانة &#34;صدام حسين&#34; في عزاء القاضي الذي حاكمه

شاهد: إهانة "صدام حسين" في عزاء القاضي الذي حاكمه

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

قناة &#34;المملكة&#34;: الوزير الأردني السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا

قناة "المملكة": الوزير الأردني السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا

البرهان: مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل لنتيجة

البرهان: مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل لنتيجة