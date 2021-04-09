التعليم بغزة تهاجم وكالة (أونروا) بسبب تدريس المباحث

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم بغزة: إنه "في إطار انتقال مدارس وكالة الغوث الدولية للتعليم عن بعد، أقدمت الوكالة على استثناء بعض التخصصات المهمة مثل: التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية من هذا القرار من خلال وقف عمل معلمي العقود أصحاب هذه التخصصات"، معربة عن استنكارها لهذا الاجراء.وأضافت التعليم بغزة، أن "هذا الأمر لن يمكن طلاب بعض المدارس التي يعمل بها معلمو العقود من مواصلة دراستهم عن بعد في هذه المباحث الدراسية المهمة والتي هي جزء أساسي من المناهج الدراسية الفلسطينية".ودعت الوزارة، إدارة وكالة الغوث الدولية وبرنامج التعليم في الوكالة الرجوع عن هذا القرار، وإعطاء هذه المباحث الدراسية الأهمية اللازمة في التعليم عن بعد مثل باقي المباحث الدراسية.