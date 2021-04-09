خريشة: نستنكر استخدام "مؤسسات السلطة" لتحريك اعتراضات ضد مرشحي الانتخابات التشريعية
رام الله - دنيا الوطن
استهجن حسن خريشة عضو المجلس التشريعي السابق، ما اسمه "استخدام مؤسسات وأجهزة السلطة رسمية، في تحريك اعتراضات على المرشحين في القوائم المختلفة".
وقال خريشة، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "الأصل أن تكون (مؤسسات السلطة) محايدة وتخدم العملية الانتخابية".
وأشار خريشة إلى إقدام القيادية في فتح دلال سلامة بشخصها وصفتها بتقديم طعونات ضد مرشحين استناداً لأسس واهية.
وتساءل خريشة: "أهكذا تبدأ الانتخابات؟؟ وأين هي وثيقة الشرف؟!".
وأضاف: "لقد حرصنا الامتناع عن تقديم أي طعونات ضد أحد لا شخوصا ولا قوائم، واكتفينا بما قررته لجنة الانتخابات باعتبارها مستقلة ومحايدة ونزيهة".
استهجن حسن خريشة عضو المجلس التشريعي السابق، ما اسمه "استخدام مؤسسات وأجهزة السلطة رسمية، في تحريك اعتراضات على المرشحين في القوائم المختلفة".
وقال خريشة، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "الأصل أن تكون (مؤسسات السلطة) محايدة وتخدم العملية الانتخابية".
وأشار خريشة إلى إقدام القيادية في فتح دلال سلامة بشخصها وصفتها بتقديم طعونات ضد مرشحين استناداً لأسس واهية.
وتساءل خريشة: "أهكذا تبدأ الانتخابات؟؟ وأين هي وثيقة الشرف؟!".
وأضاف: "لقد حرصنا الامتناع عن تقديم أي طعونات ضد أحد لا شخوصا ولا قوائم، واكتفينا بما قررته لجنة الانتخابات باعتبارها مستقلة ومحايدة ونزيهة".
التعليقات