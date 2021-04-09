خريشة: نستنكر استخدام "مؤسسات السلطة" لتحريك اعتراضات ضد مرشحي الانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطناستهجن حسن خريشة عضو المجلس التشريعي السابق، ما اسمه "استخدام مؤسسات وأجهزة السلطة رسمية، في تحريك اعتراضات على المرشحين في القوائم المختلفة".وقال خريشة، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "الأصل أن تكون (مؤسسات السلطة) محايدة وتخدم العملية الانتخابية".وأشار خريشة إلى إقدام القيادية في فتح دلال سلامة بشخصها وصفتها بتقديم طعونات ضد مرشحين استناداً لأسس واهية.وتساءل خريشة: "أهكذا تبدأ الانتخابات؟؟ وأين هي وثيقة الشرف؟!".وأضاف: "لقد حرصنا الامتناع عن تقديم أي طعونات ضد أحد لا شخوصا ولا قوائم، واكتفينا بما قررته لجنة الانتخابات باعتبارها مستقلة ومحايدة ونزيهة".