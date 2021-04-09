داخلية غزة تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.



وقالت الهيئة في بيان صحفي: إن (1393) مسافرًا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وعاد (1628) عالقًا إلى قطاع غزة.



واضافت: "أرجعت السلطات المصرية (117) مسافرًا ولم تسمح لهم بالسفر دون إبداء أسباب، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف العمل بالمعبر يوم الأحد".