داخلية غزة تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: إن (1393) مسافرًا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وعاد (1628) عالقًا إلى قطاع غزة.
واضافت: "أرجعت السلطات المصرية (117) مسافرًا ولم تسمح لهم بالسفر دون إبداء أسباب، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف العمل بالمعبر يوم الأحد".
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: إن (1393) مسافرًا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وعاد (1628) عالقًا إلى قطاع غزة.
واضافت: "أرجعت السلطات المصرية (117) مسافرًا ولم تسمح لهم بالسفر دون إبداء أسباب، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف العمل بالمعبر يوم الأحد".
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