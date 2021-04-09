شؤون فلسطينية

"تسجيل عدد وفيات كبير".. الكشف عن حصيلة إصابات (كورونا) في قطاع غزة

"تسجيل عدد وفيات كبير".. الكشف عن حصيلة إصابات (كورونا) في قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حصيلة فيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة خلال تقرير الحالة الوبائية اليومي في قطاع غزة، إنّها سجلت 11 حالة وفاة، و823 اصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الخميس ليكون العدد الكلي للإصابات 1673 اصابة بعد فحص 4638 عينة بنسبة اصابة حوالي 36%.

وأكدت تعافي 592 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 78980 اصابة

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