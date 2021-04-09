شؤون فلسطينية

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم
رام الله - دنيا الوطن
دعا أهالي بلدة سلوان لأداء صلاة اليوم الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم والمصادرة، والواقع جنوبي المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة إن صلاة الجمعة في خيمة البستان ستحمل عنوان" سلوان أرض وقفية عربية فلسطينية".

وسيلقي خطبة الجمعة في الخيمة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الفترة المقبلة، ارتكاب مجزرة بحق حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى، من خلال تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل.

 وتسعى بلدية الاحتلال منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى "حديقة توراتية" لصالح مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أجّل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال أصدرت قبل ما يزيد عن 12عاما، قرارا بإزالة حي البستان، لإقامة حديقة تلمودية ومشاريع استيطانية تهويدية تخدم أسطورة الهيكل المزعوم.

أخبار ذات صلة

التنمية بغزة تكشف معايير الاستفادة من المنحة القطرية

التنمية بغزة تكشف معايير الاستفادة من المنحة القطرية

الاحتلال يقتحم منزل القيادي خالد طافش ويعتقل الشيخ رزق الرجوب

الاحتلال يقتحم منزل القيادي خالد طافش ويعتقل الشيخ رزق الرجوب

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا

قيادي بفتح يتحدث عن الطعون التي تقدمت بها حركته ضد بعض القوائم

قيادي بفتح يتحدث عن الطعون التي تقدمت بها حركته ضد بعض القوائم

سلطة الأرضي تصدر توضيحًا بخصوص أرض &#34;الويرهاوس&#34; برفح

سلطة الأرضي تصدر توضيحًا بخصوص أرض "الويرهاوس" برفح

الاحتلال يداهم منازل في بيت لحم

الاحتلال يداهم منازل في بيت لحم

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

الاحتلال يقتحم منزل القيادي خالد طافش ويعتقل الشيخ رزق الرجوب

الاحتلال يقتحم منزل القيادي خالد طافش ويعتقل الشيخ رزق الرجوب

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا

الاحتلال يداهم منازل في بيت لحم

الاحتلال يداهم منازل في بيت لحم

خطيب الأقصى: تسريب أي عقار للاحتلال جريمة وخيانة للدين والوطن

خطيب الأقصى: تسريب أي عقار للاحتلال جريمة وخيانة للدين والوطن

غزة: افتتاح المرحلة الثالثة من محطة تحلية بقيمة 18 مليون دولار

غزة: افتتاح المرحلة الثالثة من محطة تحلية بقيمة 18 مليون دولار

&#34;لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي&#34; تستقبل وفدًا من الدروز

"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" تستقبل وفدًا من الدروز

منوعات

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ&#34;الثلاث&#34; على الهواء مباشرة

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ"الثلاث" على الهواء مباشرة

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها &#34;وجهك مو وجه فلوس&#34;.. من هي ؟

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها "وجهك مو وجه فلوس".. من هي ؟

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

عربي

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

قناة &#34;المملكة&#34;: الوزير الأردني السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا

قناة "المملكة": الوزير الأردني السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا

البرهان: مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل لنتيجة

البرهان: مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل لنتيجة

الهيئة المصرية العامة للمساحة تحدد أول أيام شهر رمضان فلكيا

الهيئة المصرية العامة للمساحة تحدد أول أيام شهر رمضان فلكيا