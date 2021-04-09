دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا أهالي بلدة سلوان لأداء صلاة اليوم الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم والمصادرة، والواقع جنوبي المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة إن صلاة الجمعة في خيمة البستان ستحمل عنوان" سلوان أرض وقفية عربية فلسطينية".



وسيلقي خطبة الجمعة في الخيمة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.



وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الفترة المقبلة، ارتكاب مجزرة بحق حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى، من خلال تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل.



وتسعى بلدية الاحتلال منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى "حديقة توراتية" لصالح مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أجّل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني.



يشار إلى أن حكومة الاحتلال أصدرت قبل ما يزيد عن 12عاما، قرارا بإزالة حي البستان، لإقامة حديقة تلمودية ومشاريع استيطانية تهويدية تخدم أسطورة الهيكل المزعوم.