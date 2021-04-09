شؤون فلسطينية

التنمية بغزة تكشف معايير الاستفادة من المنحة القطرية

التنمية بغزة تكشف معايير الاستفادة من المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن الجهات التي ستستفيد من المنحة القطرية يوم الأحد المقبل.

وذكرت الوزارة، أن المستفيدين سيكونوا من الذين استلموا أقل من 18مرة، أو استلم 18 مرة ولديه 4 أبناء وأكثر.

وأوضحت أنه لم يتم إضافة أسماء جديدة على المنحة، مُشيرةً إلى أنّه لا يوجد أسماء لمستفيدي شيكات الشؤون الاجتماعية.

ونوّهت إلى أنّه سيتم عملية صرف المنحة القطرية عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع ضمن إجراءات الوقاية المتبعة حفاظا على سلامة المستفيدين.

يُذكر أنّ السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن عن صرف المنحة القطرية يوم الأحد المقبل ، لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

أخبار ذات صلة

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

الاحتلال يقتحم منزل القيادي خالد طافش ويعتقل الشيخ رزق الرجوب

الاحتلال يقتحم منزل القيادي خالد طافش ويعتقل الشيخ رزق الرجوب

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا

قيادي بفتح يتحدث عن الطعون التي تقدمت بها حركته ضد بعض القوائم

قيادي بفتح يتحدث عن الطعون التي تقدمت بها حركته ضد بعض القوائم

سلطة الأرضي تصدر توضيحًا بخصوص أرض &#34;الويرهاوس&#34; برفح

سلطة الأرضي تصدر توضيحًا بخصوص أرض "الويرهاوس" برفح

الاحتلال يداهم منازل في بيت لحم

الاحتلال يداهم منازل في بيت لحم

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

الاحتلال يقتحم منزل القيادي خالد طافش ويعتقل الشيخ رزق الرجوب

الاحتلال يقتحم منزل القيادي خالد طافش ويعتقل الشيخ رزق الرجوب

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا

الاحتلال يداهم منازل في بيت لحم

الاحتلال يداهم منازل في بيت لحم

خطيب الأقصى: تسريب أي عقار للاحتلال جريمة وخيانة للدين والوطن

خطيب الأقصى: تسريب أي عقار للاحتلال جريمة وخيانة للدين والوطن

غزة: افتتاح المرحلة الثالثة من محطة تحلية بقيمة 18 مليون دولار

غزة: افتتاح المرحلة الثالثة من محطة تحلية بقيمة 18 مليون دولار

&#34;لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي&#34; تستقبل وفدًا من الدروز

"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" تستقبل وفدًا من الدروز

منوعات

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ&#34;الثلاث&#34; على الهواء مباشرة

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ"الثلاث" على الهواء مباشرة

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها &#34;وجهك مو وجه فلوس&#34;.. من هي ؟

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها "وجهك مو وجه فلوس".. من هي ؟

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

عربي

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

قناة &#34;المملكة&#34;: الوزير الأردني السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا

قناة "المملكة": الوزير الأردني السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا

البرهان: مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل لنتيجة

البرهان: مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل لنتيجة

الهيئة المصرية العامة للمساحة تحدد أول أيام شهر رمضان فلكيا

الهيئة المصرية العامة للمساحة تحدد أول أيام شهر رمضان فلكيا