التنمية بغزة تكشف معايير الاستفادة من المنحة القطرية

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن الجهات التي ستستفيد من المنحة القطرية يوم الأحد المقبل.وذكرت الوزارة، أن المستفيدين سيكونوا من الذين استلموا أقل من 18مرة، أو استلم 18 مرة ولديه 4 أبناء وأكثر.وأوضحت أنه لم يتم إضافة أسماء جديدة على المنحة، مُشيرةً إلى أنّه لا يوجد أسماء لمستفيدي شيكات الشؤون الاجتماعية.ونوّهت إلى أنّه سيتم عملية صرف المنحة القطرية عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع ضمن إجراءات الوقاية المتبعة حفاظا على سلامة المستفيدين.يُذكر أنّ السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن عن صرف المنحة القطرية يوم الأحد المقبل ، لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.