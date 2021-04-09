الاحتلال يقتحم منزل القيادي خالد طافش ويعتقل الشيخ رزق الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، عدداً من المواطنين بينهم الأسير المحرر والقيادي رزق الرجوب، كما اقتحمت منزل النائب الأسير خالد طافش.



ففي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير خالد طافش (55 عامًا)، في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وفتشته وخرّبت في محتوياته، رغم أنه معتقل منذ 4 شهور في سجون الاحتلال.



وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة كريسة في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر والقيادي في حماس رزق الرجوب بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل القيادي الرجوب نهاية شهر شباط الماضي، وحملت خلالها رسالة تهديد بالاعتقال حال الترشح والمشاركة في الانتخابات، المزمع عقدها في 22 آيار/ مايو المقبل.