الاحتلال يعتقل شابين من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، شابين من جنين.



وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد غسان منصور (19 عاما)، وأحمد اياد السعدي (19 عاما)، بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزلي ذويهما وتفجير أبوابهما والعبث بمحتوياتهما، في ضاحية صباح الخير وشارع نابلس.