دولي

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل اجتماع نتنياهو مع بينت وسموتريتش لتشكيل الحكومة الجديدة

الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل اجتماع نتنياهو مع بينت وسموتريتش لتشكيل الحكومة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت، ورئيس حزب تحالف الصهيونية الدينية والفاشية بتسلئيل سموتريتش، وذلك في محاولةً لتشكيل حكومة "إسرائيلية" جديدة.

وقال القناة السابعة: "إنّ نتنياهو اجتمع مع بينت في محاولةً لإقناعه للانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته وإقناع سموتريتش بالموافقة على تشكيل حكومة بدعم خارجي من القائمة الموحدة".

وقال سموترتيش: "اتفق مع نتنياهو أنّه يجب بذل كل جهد لإقناع بينت بعدم تفكيك المعسكر القومي وعدم المشاركة في حكومة يسارية، وبالتالي جلب المزيد من الشركاء الطبيعيين للحكومة اليمينية".

من جهته، أصدر حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو بيانًا أكّد فيه على أنّ إعلان بتسلئيل سموتريتش لا يتوافق مع الواقع، مُضيفاً: "هذا الوقت يتطلب العمل معًا وليس إصدار بيانات لا تساهم في الجهود المشتركة التي نبذلها".

أخبار ذات صلة

الأورومتوسطي: رفض إسرائيل التعاون مع الجنائية الدولية اعتراف غير مباشر بارتكابها جرائم حرب

الأورومتوسطي: رفض إسرائيل التعاون مع الجنائية الدولية اعتراف غير مباشر بارتكابها جرائم حرب

روحاني: سنرد بخطوات إيجابية على أي إجراءات أمريكية عملية بالاتفاق النووي

روحاني: سنرد بخطوات إيجابية على أي إجراءات أمريكية عملية بالاتفاق النووي

إسرائيل للمحكمة الجنائية: لا تملكون سلطة لفتح تحقيقات ولن نتعاون معكم

إسرائيل للمحكمة الجنائية: لا تملكون سلطة لفتح تحقيقات ولن نتعاون معكم

بريطانيا: تراجع إصابات (كورونا) 60% بفضل اللقاحات والإغلاق

بريطانيا: تراجع إصابات (كورونا) 60% بفضل اللقاحات والإغلاق

تركيا تصدر موقفها بعد اتهامات أوروبية لها بإهانة رئيسة المفوضية الأوروبية

تركيا تصدر موقفها بعد اتهامات أوروبية لها بإهانة رئيسة المفوضية الأوروبية

إسبانيا: حصر لقاح &#34;أسترازينيكا&#34; لمن فوق 60 عاماً

إسبانيا: حصر لقاح "أسترازينيكا" لمن فوق 60 عاماً

(كورونا) عالمياً: زيادة طفيفة في عدد الإصابات الجديدة

(كورونا) عالمياً: زيادة طفيفة في عدد الإصابات الجديدة

موصية به دون قيود.. الوكالة الأوروبية تتمسك بلقاح &#34;أسترازينيكا&#34;

موصية به دون قيود.. الوكالة الأوروبية تتمسك بلقاح "أسترازينيكا"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

دعوات مقدسية لأداء صلاة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم

الاحتلال يقتحم منزل القيادي خالد طافش ويعتقل الشيخ رزق الرجوب

الاحتلال يقتحم منزل القيادي خالد طافش ويعتقل الشيخ رزق الرجوب

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا

الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا

الاحتلال يداهم منازل في بيت لحم

الاحتلال يداهم منازل في بيت لحم

خطيب الأقصى: تسريب أي عقار للاحتلال جريمة وخيانة للدين والوطن

خطيب الأقصى: تسريب أي عقار للاحتلال جريمة وخيانة للدين والوطن

غزة: افتتاح المرحلة الثالثة من محطة تحلية بقيمة 18 مليون دولار

غزة: افتتاح المرحلة الثالثة من محطة تحلية بقيمة 18 مليون دولار

&#34;لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي&#34; تستقبل وفدًا من الدروز

"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" تستقبل وفدًا من الدروز

منوعات

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: روان بن حسين تعتذر لزوجها وتعترف بالندم

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

شاهد: أبلة فاهيتا تخطف الأنظار بالإطلالة الجديدة.. هل أصبحت عارضة الأزياء ؟

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

أخيرًا.. رامز جلال يحسم الجدل حول برنامجه الرمضاني

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها كارتر ؟

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: مشهور أردني يعترف بحبه لياسمين صبري.. وردة فعلها صادم

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ&#34;الثلاث&#34; على الهواء مباشرة

شاهد: علي يوسف يطلق زوجته بـ"الثلاث" على الهواء مباشرة

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: سعودي يطلب يد لجين عمران.. وهذا المقابل

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها &#34;وجهك مو وجه فلوس&#34;.. من هي ؟

شاهد: فنانة سعودية لعريس طلب يدها "وجهك مو وجه فلوس".. من هي ؟

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

شاهد: روان بن حسين تثير جدل الجمهور بهذا الصورة

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

صور.. تعرف على الفتاة التى قادت موكب المومياوات الملكية

عربي

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

96 وفاة و4775 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

قناة &#34;المملكة&#34;: الوزير الأردني السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا

قناة "المملكة": الوزير الأردني السابق باسم عوض الله لا يزال موقوفا

البرهان: مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل لنتيجة

البرهان: مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل لنتيجة

الهيئة المصرية العامة للمساحة تحدد أول أيام شهر رمضان فلكيا

الهيئة المصرية العامة للمساحة تحدد أول أيام شهر رمضان فلكيا