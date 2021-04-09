الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل اجتماع نتنياهو مع بينت وسموتريتش لتشكيل الحكومة الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت، ورئيس حزب تحالف الصهيونية الدينية والفاشية بتسلئيل سموتريتش، وذلك في محاولةً لتشكيل حكومة "إسرائيلية" جديدة.



وقال القناة السابعة: "إنّ نتنياهو اجتمع مع بينت في محاولةً لإقناعه للانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته وإقناع سموتريتش بالموافقة على تشكيل حكومة بدعم خارجي من القائمة الموحدة".



وقال سموترتيش: "اتفق مع نتنياهو أنّه يجب بذل كل جهد لإقناع بينت بعدم تفكيك المعسكر القومي وعدم المشاركة في حكومة يسارية، وبالتالي جلب المزيد من الشركاء الطبيعيين للحكومة اليمينية".



من جهته، أصدر حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو بيانًا أكّد فيه على أنّ إعلان بتسلئيل سموتريتش لا يتوافق مع الواقع، مُضيفاً: "هذا الوقت يتطلب العمل معًا وليس إصدار بيانات لا تساهم في الجهود المشتركة التي نبذلها".