الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة دورا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة دورا جنوب غرب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة كريسه في بلدة دورا، واعتقلت المواطن رزق الرجوب (63 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه.