قيادي بفتح يتحدث عن الطعون التي تقدمت بها حركته ضد بعض القوائم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، أن الطعون الانتخابية على اختلاف أشكالها تعدّ من مقتضيات نص عليها قانون الانتخابات العامة الذي اصدره الرئيس على شكل قرار بقانون، وهذه الطعون التي كفلها القانون هي لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وللتأكيد على نزاهة العملية الاجرائية للانتخابات بكافة مراحلها.



وقال الجاغوب في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "نحن في حركة فتح نتقبل ما يصدر عن لجنة الانتخابات المركزية حول هذه الطعونات سواء كان ضدنا او معنا، وبما اننا جميعا وقعنا اتفاقا باحترام كل المراحل الانتخابية وعلى البدء في مرحلةً ونهجاً جديد بعد 15 عاما، ونعتقد ان الانتخابات وكل مراحلها نهجا محمودا ونتقبل كل ما سيصدر عن هذه المراحل بكل صدر رحب وستبقى فتح راعية للديمقراطية والتعددية".



وأكد أنه "من حق الجميع ان يعبر عن رأيه وقناعاته ويمارسها في كل هذه المراحل المصاحبه للانتخابات، ومهاجمة البعض لحركة فتح لانها قدمت طعونات في بعض المرشحين غير مبرر ومن حق اي قائمة ممارسة حقها وتقبل النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية صاحبة الحق في البت بهذه الطعونات ونحن نثق تماما في لجنة الانتخابات المركزية وفي نزاهتها وفي كل ما يصدر عنها، كما نثق بالقانون ومحكمة قضايا الانتخابات وهي المستوى الثاني والاعلى بالطعن لمن لم يقنعه رد الطعن من اللجنة".