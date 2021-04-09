شؤون فلسطينية

سلطة الأرضي تصدر توضيحًا بخصوص أرض "الويرهاوس" برفح

سلطة الأرضي تصدر توضيحًا بخصوص أرض "الويرهاوس" برفح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة الأراضي بغزة، بيانًا توضيحيًا بخصوص أرض الوير هاوس في رفح (مخزن الوكالة القديم).

وذكرت أنها قد استجابت سابقًا لطلب إدارة الوكالة بتخصيص ما مساحته 72 دونما غرب محافظة رفح ليقام عليها مخازن الوكالة الجديدة, وذلك بدلا من المخازن القديمة المقامة على 58 دونما , وذلك من اجل مساعدة الوكالة في القيام بمهامها باستيعاب أكبر كمية من المساعدات في هذه المخازن.

وأوضحت السلطة أنه قد جرت لقاءات عديدة مع مسئولي الوكالة وكذلك طاقمها الفني , وتم التوصل إلى تسليم جزء من الأراضي المقام عليها المخازن القديمة بمجرد الانتهاء من بناء المخازن الجديدة، للاستفادة منها في بناء العديد من المرافق الخدماتية لأهالي رفح، إلى جانب فتح الشارع الواصل ما بين مسجد بدر حتى شارع 25 والذي يخفف وبشكل كبير من أزمة إزدحام المواصلات في المحافظة. 
وقالت سلطة الأراضي في بيانها "توصلنا إلى تفاهمات واضحة مع طاقم الوكالة الفني تقضي بتسليم 24 دونما من المخازن القديمة وفتح الشارع الشرياني فوراً كمرحلة أولى على أن يتم تسليم باقي الأرض حتى نهاية عام 2021 , وقد قدمت سلطة الاراضي مرونة عالية من اجل التوصل لاتفاق رسمي, لكن للأسف أن وكالة الغوث  لم تقدم المرونة المطلوبة ولم تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل اليها".

وأضافت "منذ فترة وعدنا أبناء شعبنا في رفح بفتح الشارع الشرياني وتخصيص أرض المخازن القديمة لإقامة العديد من المشاريع والمرافق الخدماتية، كان من الواجب أن نضعكم في صورة بعضاً مما حدث، مطالبين أن تقوم وكالة الغوث بإنهاء القضية والايفاء بالتفاهمات بأسرع وقت".

وأشارت سلطة الأراضي إلى أن هذا التوضيح يأتي ضمن مسئولياتها في الحفاظ على الأراضي الحكومية والاستفادة منها بما ينفع الصالح العام ويخدم أبناء الشعب، بمحافظة رفح. 

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