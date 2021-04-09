الاحتلال يداهم منازل في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شابا من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، وداهمت منازل وعبثت بها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رائد ابراهيم عبيات (42 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.



وأضافت المصادر، إن جنود الاحتلال داهموا منازل الأشقاء: عمار أديب موسى، ومحمود، ومحمد، وأحمد، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعاثوا فيها خرابا، بعد تكسير الأبواب الرئيسية، واحتجزا عمار (39 عاما) لأكثر من ساعتين .