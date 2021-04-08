شؤون فلسطينية

العمادي يُحدد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

العمادي يُحدد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 11/04/2021م.

وأوضح السفير العمادي أن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وشدد على أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة، بشكلٍ يضمن تحقيق معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

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