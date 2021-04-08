شؤون فلسطينية

غزة: افتتاح المرحلة الثالثة من محطة تحلية بقيمة 18 مليون دولار

غزة: افتتاح المرحلة الثالثة من محطة تحلية بقيمة 18 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، المرحلة الثالثة والأخيرة من محطة تحلية مياه البحر في دير البلح وسط قطاع غزة، بقدرة إنتاجية 3400 كوب يومياً، مما يرفع قدرة المحطة إلى 6 آلاف كوب يومياً، وتخدم بذلك مائة ألف من سكان المحافظة.

وقال غنيم، وفق بيان لسلطة المياه، إن افتتاح هذه المرحلة خطوة هامة لتوفير المياه الصالحة للشرب لسكان المحافظة، فيما يتمثل التحدي حالياً في استدامة تشغيلها في ظل الوضع الاقتصادي الراهن في القطاع، ما يتطلب تعاوناً أكبر من كافة الجهات الرسمية والمحلية والسكان لضمان تغطية مصاريف التشغيل مما سيؤمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

وشارك في الفعالية مدير مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق، ورئيس بلدية دير البلح عماد الجرو.

زأشار غنيم إلى أن هذه المحطة كانت باكورة مشاريع التحلية في قطاع غزة، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منها عام 2003 بقدرة 600 كوب. وفي العام 2014 استكملت مرحلتها الثانية بقدرة ألفي كوب يومياً، واليوم نحتفل استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة لتصبح قدرتها الإجمالية 6 آلاف كوب يومياً.

ومن جانبه أوضح شبلاق أن المصلحة تعمل مع سلطة المياه لتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن هذا التعاون مع كافة الشركاء بقيادة سلطة المياه مكنتنا أن نصل إلى هذه اللحظة الفارقة، داعياً سلطة المياه إلى دعم خطط التشغيل والصيانة بما يعزز من قدرة مقدمي الخدمات على القيام بالمهام المنوطة بهم لتلبية الطلب المتزايد في مواجهة تحديات توفير الطاقة اللازمة للتشغيل وتوفير ما يلزم لذلك.

كما أشاد رئيس بلدية دير البلح بجهود سلطة المياه التي ظهرت نتائجها بشكل ملموس في جميع مناطق قطاع غزة بما يخدم مختلف القطاعات، فضلاً عن حماية الصحة والبيئة.

يذكر أن سلطة المياه تركز حالياً جهودها من أجل البدء بتنفيذ محطة التحلية المركزية لحل أزمة المياه الخانقة في قطاع غزة، وستوفر مع محطات التحلية محدودة الحجم والمياه الإضافية مياه آمنة ونظيفة لجميع سكان القطاع.

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