هيئة الأسرى: الأسير سواركة مضرب عن الطعام منذ 22 يوما ضد اعتقاله الإداري
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الأسير عماد إبراهيم سواركة (37) عاما من اريحا، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ ٢٢ يوميا ضد اعتقاله الإداري.
أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الأسير عماد إبراهيم سواركة (37) عاما من اريحا، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ ٢٢ يوميا ضد اعتقاله الإداري.
وقالت الهيئة: "إن الأسير سواركة القابع في سجن النقب قد دخل اضرابا مفتوحا عن الطعام بتاريخ 18/4/2021 بعد تمديد اعتقاله إداريا لأربعة اشهر ليكون هذا التمديد هو الثالث بشكل متتالي بنفس مدة التجديد.
و أوضحت الهيئة أن الأسير سواركة، يعاني من الم بالراس والخاصرتين ومن غثيان ودوخه مستمرة، و يذكر ان الأسير سواركة متزوج واب لخمسة أطفال.
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