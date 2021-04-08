هيئة الأسرى: الأسير سواركة مضرب عن الطعام منذ 22 يوما ضد اعتقاله الإداري





وقالت الهيئة: "إن الأسير سواركة القابع في سجن النقب قد دخل اضرابا مفتوحا عن الطعام بتاريخ 18/4/2021 بعد تمديد اعتقاله إداريا لأربعة اشهر ليكون هذا التمديد هو الثالث بشكل متتالي بنفس مدة التجديد.





و أوضحت الهيئة أن الأسير سواركة، يعاني من الم بالراس والخاصرتين ومن غثيان ودوخه مستمرة، و يذكر ان الأسير سواركة متزوج واب لخمسة أطفال.





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الأسير عماد إبراهيم سواركة (37) عاما من اريحا، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ ٢٢ يوميا ضد اعتقاله الإداري.