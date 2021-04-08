الصريصري: السعودية تشهد طفرات نوعية في الاقتصاد الرقمي





رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد سليمان الصريصري رئيس مجلس إدارة بنوك القابضة والخبير الاقتصادي وعضو الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة، أن المملكة العربية السعودية تشهد طفرات نوعية ومتميزة في الاقتصاد بشكل عام، لاسيما لاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل على إدخال كل ما هو من شأنه العمل على تطوير أنظمة الاقتصاد المختلفة لكي تواكب تطورات الاقتصاد عالميا .وأضاف الصريصري" أن المملكة تحرص دوما على توفير المناخ الملائم لكل ما هو متقدم ومتطور من أجل اقتصاد قوي ينافس اقتصاديات العالم بقوة، وهذا ما تعيشه المملكة العربية السعودية لافتا إلى قيادة المملكة لمجموعة العشرين الأخيرةوفي ظروف صعبة للغاية في ظل تداعيات أزمة (كورونا) العالمية، وقدمت المملكة نموذجا مشرفة في إدارة القمة الاقتصادية الأكبر في العالم، فضلا عن نجاح المملكة بشكل كبير في مواجهة أزمة (كورونا) العالمية والتصدي لها بحرفية عالمية وهو ما جعل العالم يشيد بهذه الخطوات والنجاح الكبير الذي قدمته المملكة".وتابع"أن هناك خطط كبرى ستقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل اقتصاد قوى، مشيدا في الوقت نفسه بالمبادرات التي تعلن عن المملكة من أجل اقتصاد ونهضة حقيقة في مختلف المجالات، متمنيا للمملكة مزيد من التقدموالازدهار في كل مجالات الحياة".